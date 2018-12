COLUMN NICO DIJKSHOORN. Frank & José, twee coaches waar Anderlecht aan is ontsnapt

Als columnist huilt mijn hart. Ik was er helemaal klaar voor. Vijf maanden Frank de Boer en Marc Coucke tegelijk in één stadion: dat is de natte droom van iedere publicist. Marc en Frank, dat zijn twee mensen voor wie je naar het circus gaat. De kleine, gezette, drukke clown en vlak naast hem de coach die een volwassen paard in twee uur doodzwijgt.