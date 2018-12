Negen doden na brand in Russische mijn

Bij een brand in een kalimijn in Rusland zijn negen arbeiders om het leven gekomen. Hun lichamen werden uit verschillende mijngangen geborgen, zo berichtten Russische media zondag onder aanhaling van de reddingsdiensten en de autoriteiten van de regio Perm.

De mijn ligt vlakbij Solikamsk, in vogelvlucht zo’n 1.200 kilometer van de Russische hoofdstad Moskou. Het vuur brak zaterdag uit op een diepte van 340 meter. Door de vlammen konden de arbeiders niet meer terug, en door de hevige rook en de hoge temperaturen konden de reddingsdiensten niet op tijd tot bij hen geraken.

Toen het vuur uitbrak, waren er 17 arbeiders in de mijn. Slechts acht konden zich redden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart wegens mogelijke inbreuken op de veiligheidsvoorschriften. Ze stellen dat er onderhoudswerken met beton gepland waren in de mijn. Het is niet duidelijk of die werken verband houden met de brand.