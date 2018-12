Uitbraak besmettelijk griepvirus bij paarden in Nederland

In een groot aantal paardenstallen in het zuiden en het midden van Nederland is een zeer besmettelijk griepvirus uitgebroken. Dat zegt de Sectorraad Paarden, die de belangen behartigt van meerdere partijen in de paardensector.

Stallen waar het virus is uitgebroken moeten op slot, luidt het dringende advies van de belangenorganisatie. “Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is! “, klinkt het.

Volgens de Sectorraad is de influenza “duidelijk besmettelijker dan rhinopneumonie omdat het virus sterker is en zich ook gemakkelijk door de lucht over enige afstand kan verspreiden”. Het virus leidt tot hoge koorts, hoesten en een snotneus. Paarden hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. Ook goed gevaccineerde paarden kunnen door het virus ziek worden.