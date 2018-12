Een terugblik op de noodlottige 26 december 2004, een van de grootste natuurrampen in de geschiedenis

Bijna exact veertien jaar geleden, op 26 december 2004, werd Indonesië getroffen door een van de grootste natuurrampen in de geschiedenis. Wat is er toen precies gebeurd en wat waren de gevolgen? We blikken terug op die noodlottige 26 december met enkele cijfers.

Alles begon met een zeebeving op 26 december 2004, om 7.59 uur lokale tijd (1.59 uur ’s nachts bij ons). Op 160 kilometer ten westen van het Indonesische eiland Sumatra vond er in de Indische Oceaan een zeebeving plaats op zo’n 10 kilometer diepte. Deze beving, met een kracht tussen 9,1 en 9,3 op de schaal van Richter de vierde zwaarste zeebeving sinds 1990, was voelbaar in meer dan 24 landen en zorgde ervoor dat de zeebodem zich met tientallen meters verplaatste, wat uiteindelijk een enorme vloedgolf, of tsunami, in beweging bracht die met een snelheid tot 900 kilometer per uur richting land vloeide.

De beving veroorzaakte in totaal drie grote golven, waarvan de eerste zo’n 12 meter hoog was. De laatste was iets meer dan 6 meter hoog.

Een half uur na de beving bereikte de eerste golf de kust van Indonesië, Thailand en Maleisië, wat later ook Myanmar en Bangladesh. Na anderhalf uur kwam de golf aan op Sri Lanka, India en de Malediven. Zeven uur na de beving had de eerste golf de Seychellen, Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika, Madagaskar en Somalië bereikt. De tweede golf kwam niet meer tot in Afrika. De derde golf bereikte enkel nog maar Indonesië, Thailand en Maleisië. Ook in onder andere Australië, Yemen, Oman of Singapore waren er zware golven merkbaar.

De tol van de tsunami was bijzonder zwaar. Indonesië was het zwaarst getroffen. De Indonesische provincie Atjeh op het eiland Sumatra lag het dichtst bij het epicentrum van de beving. Het dodental van de tsunami wordt geschat op 230.000. Meer dan 110.000 mensen raakten gewond. De tsunami maakte duizenden kinderen in de regio ook plots wees.

De slachtoffers kwamen uit 61 landen. Naast de inwoners van de getroffen landen zelf, kwamen ook heel wat toeristen om het leven. Zo stierven meer dan 500 Zweedse en meer dan 500 Duitse toeristen door de tsunami. Ook 10 Belgen, 2 baby’s en 4 vrouwen en 4 mannen, die in de getroffen regio op vakantie waren, kwamen om het leven. Maar mogelijk waren er 11 Belgische slachtoffers. Jacques Kirsch, die in december 2004 in Phuket in Thailand zat, is sinds de tsunami vermist.

Foto: ap

Naast de duizenden doden, zorgde de tsunami ook voor miljarden euro’s schade. Grote delen van de kustgebieden werden helemaal weggevaagd. Zo zonken meer dan 400 boten en raakten er meer dan 1.180 beschadigd. Ruim 5,5 miljoen mensen raakten dakloos. Officieel wordt die schade geraamd op 81 miljard euro, maar dat is enkel de schade die de tsunami rechtstreeks veroorzaakt heeft. Het verlies aan inkomsten door een terugval in het toerisme en door een stijgende werkloosheid, zorgt ervoor dat de totale schade op ruim 120 miljard euro geschat kan worden.

Na de tsunami kwam er over heel de wereld een ongeziene golf van solidariteit op gang. Het Belgisch Consortium 12-12 kreeg 48 miljoen euro aan hulp bij elkaar. Wereldwijd werd er zo’n 11.5 miljard euro aan hulpgeld ingezameld. Oxfam berekende dat dat neerkomt om gemiddeld 2.000 euro. Dat is 800 keer meer hulpgeld dan bij vergelijkbare crisissen of natuurrampen.

Nog tot zes dagen na de zware beving op tweede kerstdag waren er nog naschokken, soms met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter, te voelen.

(Dit artikel verscheen voor het eerst in 2014, tien jaar na de feiten)