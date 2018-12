Crombez moet bemiddelen over Antwerpse SP.A-schepenen

Antwerpen - De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) zal – in het beste geval – pas net voor de presentatie van zijn bestuursploeg vanmiddag weten wie SP.A afvaardigt. Na een marathonzitting van de algemene ledenvergadering keurden de Antwerpse socialisten dan wel het bestuursakkoord goed, het was ook gisteren vruchteloos zoeken naar wie de derde SP.A-portefeuille invult.

Zaterdagmiddag 14.06 uur. In het ABVV-gebouw in de Antwerpse Ommeganckstraat trekt SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels een spurtje richting de wc’s. De stemming van het bestuursakkoord door de algemene ledenvergadering laat al enkele uren op zich wachten, maar komt nu toch dichterbij. Beels zegt niets en trekt terug naar binnen. Daar hebben de tegenstanders van het bestuursakkoord het haar en haar mede-onderhandelaars Tom Meeuws en Yasmine Kherbache behoorlijk moeilijk gemaakt. “Wat had je verwacht?” zegt Layla Klioual, 13de op de lijst in oktober en voorvechtster van de afschaffing van het hoofddoekenverbod. “Als je aan tafel gaat zitten met liberalen en rechts-extremisten?”

Klioual stond als onafhankelijke op de lijst, maar is ondertussen lid gewordenen en mag dus stemmen. Na de uiteenzetting van Meeuws en Kherbache is ze overtuigd dat ze toch maar beter voor het akkoord kan zijn. “Ik heb de garantie gekregen dat de partij mijn juridische strijd tegen het verbod zal blijven steunen. Alleen konden we dit in deze coalitie niet binnenhalen. SP.A heeft het hoofddoekenverbod ook tot de laatste onderhandelingsronde op tafel gehouden.”

Niet iedereen toont zich zo flexibel. Oud-burgemeester Bob Cools waarschuwt dat de SP.A zich zal laten rollen door N-VA en zegt zich te zullen onthouden. De Jongsocialisten zijn tegen, net zoals Wij zijn de socialisten, een groepje rond socioloog Stephen Bouquin die de Antwerpse SP.A van binnenuit bekampt.

Ommekeer

Het is een uurtje wachten vooraleer iemand het opneemt voor het akkoord. Maar dankzij de tussenkomst van enkele oud-gemeenteraadsleden als Robert Voorhamme en Kathleen Van Brempt slaat de sfeer toch om. Ze wijzen erop dat SP.A ook in andere gemeenten met N-VA bestuurt. Zo trachten ze de vrees weg te nemen voor de fel gevreesde coalitiepartner. “Het is ook niet meer dan logisch dat er angst bestaat”, zegt voorzitter Tom Meeuws. “Na jaren sossen bashen zou het toch gek geweest zijn als onze leden hier met een stalinistische score het akkoord hadden goedgekeurd?”

Na meer dan vier uur debatteren halen de voorstanders het met 70,5 procent van de stemmen. Het bestuursakkoord is gered. Maar voor Meeuws zijn niet alle problemen van de baan. Onder de tegenstanders van het akkoord bevinden zich namelijk drie van de zes gemeenteraadsleden: Güler Turan, Hicham El Mzairh en Karim Bachar. Naast de schepenposten van Beels en Meeuws moest een van hen het college vervoegen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Turan bedankte eerder in de week al voor de eer. Na afloop van de stemming zeggen ook Bachar en El Mzairh dat ze passen voor de job. “Ik weet op dit moment zelfs nog niet of ik wel voor SP.A in de gemeenteraad zal zetelen”, zegt El Mzairh. “En dat is niet alleen omdat het hoofddoekenverbod blijft bestaan. Ik wil ook garanties over de praktijktests tegen discriminatie.”

Veel keuze is er echter niet. Yasmine Kherbache wil straks in mei de Antwerpse Kamerlijst trekken. Zelfs nationaal voorzitter John Crombez werd gisteren ingeschakeld om druk uit te oefenen op Turan. Maar die staat eerder bij een uitstap uit de partij dan dat ze zou ingaan op het aanbod, zo lijkt het. Turan zal volgend jaar wellicht geen verkiesbare plaats meer krijgen voor het Vlaams Parlement, “maar dat maakt nog niet dat ik mijn ziel ga verkopen en op dit aanbod moet ingaan”, zegt ze. “Ik ben niet afhankelijk van de politiek. Ik kan ook perfect mijn advocatenkantoor weer opstarten.”

Krappe meerderheid

Burgemeester Bart De Wever (N-VA), wiens partijbestuur net zoals dat van Open VLD het bestuursakkoord gisteren overigens unaniem goedkeurde, maakt er zich allemaal niet druk over. Hij wil vandaag zijn schepencollege voorstellen. “Maar vragen over interne kwesties van andere partijen stel je het best aan hen”, laat hij weten. Met Bachar en El Mzairh zou ondertussen wel zijn overeengekomen dat ze in de SP.A-fractie zullen blijven. Zo niet had De Wever over een even krappe meerderheid beschikt dan dat hij gewoon met CD&V en Open VLD had voortgedaan.

Over het lot van Turan is minder duidelijkheid. De druk op haar werd opgevoerd om dan maar ineens haar gemeenteraadszetel op te geven, zodat eerste opvolgster Tatjana Scheck haar intrede kan doen en meteen het schepencollege kan vervoegen. Turan zal daar niet aan toegeven. “Dat is niet wat mijn kiezers van mij verlangen. Dan zetel ik maar als onafhankelijke.”