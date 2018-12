Honderden Marokkanen herdenken vermoorde Scandinavische toeristen: “Sorry”

In meerdere steden in Marokko zijn honderden mensen samengekomen om een herdenking voor de Noorse Maren Ueland (28) en de Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) bij te wonen. De twee Scandinavische toeristen werden vorige week maandag op gruwelijke wijze om het leven gebracht tijdens hun trektocht door het Atlasgebergte in Marokko. Alles wijst erop dat ze het slachtoffer werden van terreur.

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben honderden mensen zich eerst verzameld aan de ambassade van Noorwegen, voor een minuut stilte in aanwezigheid van Noorse diplomaten. Nadien trokken de aanwezigen naar de ambassade van Denemarken, waar kaarsen werden aangestoken.

Meerdere aanwezigen hadden posters mee waarop ze “sorry” hadden geschreven.

Ook in de toeristische stad Marrakech werden de jonge vrouwen herdacht met bloemen en kaarsen. In Imlil, een dorp in de buurt van het gebied waar de lichamen van de toeristen werden gevonden, zijn nog eens honderden mensen samengekomen om te rouwen.

De lichamen van Maren Ueland en Louisa Vesterager Jespersen werden maandag aangetroffen in het Atlasgebergte in Marokko. Ze waren verdwenen na een wandeling.

Volgens de officiële verklaring van de veiligheidsautoriteiten vertoonden de twee “sporen van geweld door messen” aan hun hals. De vrouwen werden hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van een terreuraanslag door leden van terreurgroep ISIS.

Er zijn inmiddels vier verdachten opgepakt die in een video trouw zweren aan die terreurorganisatie. In de video zeggen ze dat de moorden wraak waren voor de gebeurtenissen in Syrië. Er zijn ook nog negen anderen gearresteerd. Zij worden ervan verdacht de moorden te hebben gepleegd of nauwe banden te hebben met de moordenaars.

