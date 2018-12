Weer een kandidaat minder voor Anderlecht: mogelijke opvolger Hein Vanhaezebrouck tekent bij Bayer Leverkusen

Anderlecht is na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck een week geleden nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. Peter Bosz, één van de mogelijke kandidaten, zal Hein alvast niet opvolgen. De Nederlander werd zondagochtend voorgesteld als de nieuwe trainer van het Duitse Bayer Leverkusen.

Anderlecht nam vorige zondag afscheid van coach Hein Vanhaezebrouck na het verlies op Cercle Brugge. Assistent-trainer Karim Belhocine nam de taken van Vanhaezebrouck over, maar verbetering bracht dat vooralsnog niet. Anderlecht speelde zaterdagavond een zeer zwakke partij op bezoek bij Moeskroen en ging met 3-1 de boot in. Paars-wit pakte 1 op 15, ziet het gat met de andere topclubs steeds groter worden en kan vandaag zelfs uit de top zes wegvallen. Algemeen manager Michael Verschueren kondigde aan dat de komst van de nieuwe coach pas in januari afgerond zal worden.

Tweede Duits avontuur voor Bosz

Bosz verdiende als coach zijn strepen vooral in eigen land. De 55-jarige Nederlander was al coach van onder meer Vitesse, Ajax en Heracles en was ook even actief als sportief directeur bij Feyenoord. Met Ajax werd hij in het seizoen 2016-2017 tweede in de Eredivisie. Hij was nadien ook actief als trainer van Borussia Dortmund, maar daar werd hij vorig jaar ontslagen wegens slechte prestaties. Nu gaat hij met Bayer Leverkusen dus een nieuw Duits avontuur aan. Leverkusen staat halverwege het seizoen pas op plek negen in de Bundesliga, al is het gat met nummer vijf Eintracht Franfkurt slechts drie punten.