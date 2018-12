De vulkaan die de kleur van onze zonsondergangen veranderde en een van de beroemdste schilders aller tijden inspireerde

De tsunami in Indonesië, die zaterdag aan minstens 168 mensen het leven kostte, werd volgens experts hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door ondergrondse landverschuivingen na de uitbarsting van de Anak Krakatau. Klinkt die naam u bekend in de oren? Dat kan, het gaat namelijk om de “opvolger” van de beruchte Krakatau, de vulkaan die 135 jaar geleden de wereld veranderde.

LEES OOK. Net als 14 jaar geleden: Indonesië opnieuw getroffen door dodelijke tsunami in kerstperiode

Maandagochtend 27 augustus, 1883. Gerommel. Gedonder. Een immens kabaal, vele kilometers ver te horen. De Krakatau, een vulkaan tussen Java en Sumatra, barst open en spuwt massa’s lava uit. Een enorme explosie, vier keer zo zwaar als die van de Tsar Bomba, de zwaarste tot ontploffing gebrachte kernbom ooit.

Na de uitbarsting zakt de 813 meter hoge vulkaan bijna volledig in elkaar, met nog dodelijkere gevolgen dan de uitbarsting zelf. Door de landverschuivingen wordt een tsunami in gang gezet die gepaard gaat met vloedgolven tot 30 meter hoog, die tot Zuid-Afrika, Engeland en zelfs de Verenigde Staten te voelen waren. Volledige dorpen, zelfs steden worden in een klap met de grond gelijkgemaakt. Meer dan 36.000 bewoners van Java en Sumatra, net als heel wat onfortuinlijke scheepslieden in de buurt, laten het leven.

VIDEO. Schokkende beelden: het moment waarop concertgangers worden overspoeld door tsunami

Temperatuur zakt wereldwijd

Ondertussen wordt de wereld gehuld in duisternis. Een 50 kilometer hoge aswolk zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur het jaar erop met gemiddeld 1,2 graden Celsius zou zakken. Volgens experts zou het stof in de lucht wereldwijd zelfs de kleur van de zonsondergangen hebben veranderd. Niemand minder dan de Noorse schilder Edvard Munch zou zich voor zijn wereldberoemde werk ‘De Schreeuw’ hebben laten inspireren door de rode hemel na de uitbarsting.

‘De Schreeuw’ van Edvard Munch.

Kind wordt reus

Na de uitbarsting blijft er van de berg, op drie eilandjes na, niets meer over. Maar in 1927 wordt in het gebied opnieuw vulkanische activiteit waargenomen en een jaar later verschijnt er een nieuw vulkanisch eiland waar de Krakatau ooit stond. De Anak Krakatau, ofwel het “kind van de Krakatau, is geboren. In de jaren die volgen, groeit de berg met 6,8 meter per jaar. Resultaat: anno 2018 is het “kind” een reus van ruim 400 meter hoog geworden. Een reus die zich sinds 2007 maar moeilijk rustig kan houden.