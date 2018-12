Tweede weekend op rij illegale Goa-fuif stilgelegd

Herentals - Voor het tweede opeenvolgende weekend hebben inspecteurs van de lokale politie Neteland een illegale Goa-fuif stilgelegd. Deze keer hadden de feestvierders afgesproken in de Henrad-gebouwen in Herentals.

Het viel de medewerkers van een bewakingsfirma, die het industrieterrein Klein Gent in de gaten houdt, zondagochtend rond 5 uur op dat er plots heel wat auto’s met Nederlandse nummerplaten de afrit Herentals-Industrie namen.

Hun gezamenlijke bestemming werd al snel duidelijk toen één de bestuurders aan de bewakingsagenten kwam vragen waar ze de gebouwen van Henrad konden vinden. De politie werd in kennis gesteld.

“We hebben meteen wat versterking opgeroepen zijn ter plaatse gegaan”, zegt een woordvoerder. “Toen we er binnen vielen waren er naar schatting 200 tot 300 mensen aanwezig en kwamen er nog regelmatig nieuwe bezoekers toe. De fuif zat ook nog enigszins in opbouwfase. We hebben het bevel gegeven om op te ruimen en te vertrekken. Daaraan is vlot gevolg gegeven. De ontruiming is zonder incidenten verlopen.”

Exact een week eerder speelde een nagenoeg identiek scenario zich af in de verlaten gebouwen van No Leak aan de Industrieweg in Grobbendonk. Het was niet de eerste maal de organisatoren van illegale Goa-fuiven die locatie hadden uitgekozen. De toekomst zal moeten uitwijzen of het toeval was dat twee weken na elkaar een locatie in de regio Herentals werd gekozen.