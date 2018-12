Alleen Beels en Meeuws worden schepen in Antwerpen

Antwerpen - Het schepencollege van de nieuwe Bourgondische coalitie in Antwerpen zal geen drie maar twee SP.A-schepenen tellen. Ondertussen zit de lokale partij - en bij uitbreiding de nieuwe coalitie - met een probleem rond de dissidente verkozene Güler Turan.

Jinnih Beels en Tom Meeuws worden de twee SP.A-schepenen in het nieuwe Antwerpse schepencollege onder burgemeester Bart De Wever (N-VA). Aanvankelijk was het de bedoeling dat SP.A drie schepenmandaten zou krijgen.

Naast Beels, die de bevoegheden Onderwijs en Jeugd onder zich krijgt, en Tom Meeuws, die Sociale Zaken op zich neemt, zouden de socialisten ook drie jaar lang de voorzitter van het Bijzonder Comité bij het OCMW leveren. Door een decreetswijziging zetelt die mandataris van ambtswege ook officieel in het schepencollege.

Het is geen onbelangrijke functie, aangezien die voorzitter beslist over alle individuele OCMW-dossiers. Tom Meeuws zal nu zijn bevoegdheid van Sociale Zaken combineren met die post. Officieel gebeurt dat om hem meer voeling te laten krijgen met de ganse sociale materie. De facto is het een gevolg van de fel bewogen algemene ledenvergadering zaterdag.

Kherbache

Daar stemden drie van de zes SP.A-verkozenen tegen het bestuursakkoord met De Wever. Naast Karim Bachar en Hicham El Mzairh ging ook om huidig gemeenteraadslid én Vlaams Parlementslid Güler Turan. Die laatste had vrijdag alle leden zelfs publiekelijk opgeroepen om tegen het akkoord te stemmen.

De enige verkozene die nog overbleef om een eventueel mandaat op te nemen, was Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache - die samen met Beels en Meeuws het akkoord onderhandelde - maar zij had op voorhand al aangegeven dat ze geen schepen wilde worden. Zij wil zich volop focussen op de campagne voor de verkiezingen in mei en verkiest een bovenlokaal mandaat. Noodgedwongen legt de Antwerpse SP.A zich dus neer bij een mandaat minder.

Probleem-Turan

Ondertussen is het ‘probleem-Turan’ is er sinds zaterdagavond alleen maar groter op geworden. Want in tegenstelling tot Bachar en El Mzairh weigerde zij bovendien ook om de voordrachtsakte van de schepenen te ondertekenen. Nadien liet ze nog in het midden of ze als onafhankelijke zou gaan zetelen, maar met haar manoeuvres van de laatste dagen lijkt ze zich sowieso buiten de partij gesteld te hebben. En zo zou de ‘stabiele’ Bourgondische coalitie van De Wever van bij haar start wel al eens een zetel minder op overschot kunnen hebben.

Staatsieportretten

Zondagvoormiddag werden de ‘staatsieportretten’ van het nieuwe Antwerpse college genomen. Verwacht wordt dat er in de loop van de dag nog officieel gecommuniceerd wordt over de exacte bevoegdheidsverdeling. Naast de twee SP.A-schepenen telt het college wellicht vijf leden van N-VA en één van Open VLD.