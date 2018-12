Triatleet neemt het op voor Koen Naert: “Hazard ligt hier waarschijnlijk geen seconde wakker van”

19 punten: het verschil tussen nieuwe Sportman van het Jaar Eden Hazard en runner-up Koen Naert was piepklein. Het debat over wie van de twee die erkenning nu het meest verdiende, laaide zaterdagavond logischerwijze op. Ook triatleet Marten van Riel deed zijn duit in het zakje met een reactie op een Instagrambericht van Sporza, waarin hij het opneemt voor collega-atleet Koen Naert.

Koen Naert werd dit jaar Europees kampioen marathon in Berlijn. Een individuele prestatie die van grote klasse getuigt, maar het bleek nét niet voldoende om Eden Hazard - kapitein bij de Rode Duivels - van de titel te houden. In de atletiekwereld zal daar ongetwijfeld met enige teleurstelling op gereageerd zijn, zoals ook bleek uit de reactie van Marten Van Riel op een Instagrampost van Sporza waarin Hazard als winnaar werd aangekondigd. “Voor iemand als Koen Naert en vele andere sporters in kleinere sporttakken kan zoiets een bekroning zijn op hun carrière, ook financieel”, schreef de triatleet. “Als atleet heb ik alle respect voor Hazard en onze andere voetballers, maar hij ligt waarschijnlijk geen seconde wakker van het wel of niet halen van deze prijs. Spijtig!”