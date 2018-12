Van kwaad naar erger met AS Monaco: vice-president kondigt versterkingen aan, nog Belgen op komst

AS Monaco verloor zaterdagavond voor eigen publiek van hekkensluiter Guingamp. De crisis is compleet in het belastingparadijs. Vice-voorzitter Vasilyev kondigt versterkingen aan.

De 53-jarige Rus reageerde na afloop van de pijnlijke nederlaag voor de camera’s. “Natuurlijk komt deze nederlaag zwaar aan”, klonk het. “We moeten ons dringend bezinnen over de toekomst. Ik heb altijd gedacht dat dit spelerspotentieel zou volstaan maar blijkbaar moet ik mijn mening herzien. We gaan ons op de transfermarkt begeven. En tegelijk hopen we dat onze geblesseerde spelers zo snel als mogelijk terugkeren.”

Wat inkomende transfer betreft, wordt onder meer naar Belgische voetballers gekeken. De aanwezigheid van Thierry Henry is daar vermoedelijk niet vreemd aan. De namen van Michy Batshuayi en Yannick Carrasco klinken luid. Batshuayi zou eerstdaags van Valencia te horen krijgen dat zijn huur is afgelopen en moet dus samen met werkgever Chelsea op zoek naar een nieuwe club. Carrasco op zijn beurt forceerde zijn internationale doorbraak bij de Monegasken. Zijn Chinees avontuur was tot nu geen groot succes: sportief moest hij tot de laatste dag knokken voor het behoud en extra-sportief leidde een opstootje met een ploegmaat er zelfs toe dat zijn paspoort in beslag werd genomen.