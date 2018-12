Er zijn nog drie ongeslagen teams in Europa, maar wie schaart zich in het rijtje der ‘Invincibles’?

In het Europese voetbal zijn er ook na dit weekend nog drie clubs in de vijf grootste competities die dit seizoen nog geen enkele keer verloren. Juventus, Liverpool en Paris Saint-Germain. Maar maken deze clubs kans op de titel van ‘Invincibles’?

PSG

In Frankrijk is er dit seizoen (opnieuw) weinig te doen aan Paris Saint-Germain. De club van Neymar en Kylian Mbappé won zaterdag met 1-0 van Nantes en telt na zestien speeldagen al 44 punten. PSG scoorde al 49 doelpunten en kreeg er slechts tien tegen. Goed voor een voorsprong van dertien punten op eerste achtervolger Lille.

PSG speelde tot nu toe twee keer gelijk. Begin december kwam het niet verder dan 2-2 tegen Bordeaux, drie dagen later werd het 1-1 tegen het Strasbourg van Matz Sels. En nu dus nipt 1-0 tegen Nantes. Er begint dus wel wat sleet te zitten op de dominantie van Les Parisiens. Logisch: de titel is al quasi binnen en de focus ligt op het winnen van de Champions League.

Geen enkele Franse club is er ooit in geslaagd om een seizoen zonder nederlaag te noteren. Ook niet het dominante Lyon van eerder deze eeuw. PSG verloor de voorbije vijf seizoenen amper zestien keer in de Ligue 1, met twee nederlagen in het seizoen 2015-16 als minste. De kans dat het dit seizoen wel lukt, lijkt dan ook niet bijster groot. PSG laat het meestal in het slot mentaal afweten omdat het seizoen vastligt. Tenzij coach Thomas Tüchel de focus op 100 procent kan houden.

LIVERPOOL

Over naar Engeland. Daar gaat dit seizoen niet Manchester City maar Liverpool aan de leiding met Kerstmis. De Reds waren zaterdag met 0-2 te sterk voor Wolverhampton en leiden de Premier League na achttien speeldagen met 48 punten. De troepen van Jürgen Klopp deden 39 keer de netten trillen en kregen nog maar zeven (!) doelpunten tegen. Niemand in de Europa doet beter.

18 - @LFC are unbeaten in their first 18 games in Premier League this season (W15 D3), the first time for the Reds in the English top-flight since 1987/88, when they won the title. Presage ? pic.twitter.com/rmCQVIuEaE — OptaJean (@OptaJean) 22 december 2018

Drie keer kon Liverpool dit seizoen niet winnen. Op het veld van Chelsea werd het 1-1 na een late gelijkmaker van Daniel Sturridge. Een week later bleef het 0-0 tegen Manchester City en begin november speelden de Reds 1-1 tegen Arsenal. Enkel topteams hielden Liverpool dit seizoen dus van een zege.

Het Engelse voetbal telt in zijn geschiedenis twee ongeslagen teams: Preston North End (1888-89) en Arsenal (2003-04). Voor Liverpool volgen de komende twee weken twee zware tests: thuis tegen Arsenal (29/12) en uit bij Man City (3/1). Als de Reds die overleven, staan ze sterk. Ze hebben bovendien het voordeel dat ze een te duchten tegenstander hebben die hen zal blijven pushen voor de titel, namelijk Man City. Al zal het zware programma (Premier League, Champions League, FA Cup) een grote rol spelen. ‘Gelukkig’ ligt Liverpool al uit de League Cup.

JUVENTUS

In Italië is het opnieuw al Juventus dat de klok slaat. De Oude Dame won zaterdag de topper tegen AS Roma met 1-0 en telt na zeventien speeldagen al 49 punten. Niemand in Europa deed ooit beter. Cristiano Ronaldo en zijn team scoorden tot nu toe 34 doelpunten en kregen er slechts acht tegen. Eerste achtervolger Napoli volgt al op acht punten, nummer drie Inter al op zestien punten.

16 - Juventus have won 16 of the first 17 games: record in a single Serie A season. Invincible. #JuveRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 december 2018

No team in the top five European leagues has ever won more than the 49 points of Juventus after 17 games #JuveRoma #ForzaJuve pic.twitter.com/C9bU6IQTyj — JuventusFC (@juventusfcen) 22 december 2018

Amper één keer werden er punten gemorst. Op de negende speeldag kwam het Genoa van belofteninternational Stephane Omeonga verrassend een punt rapen in Turijn: 1-1. Juventus won echter thuis van Napoli (3-1), Inter (1-0), Roma (1-0) en Lazio (2-0), en ging winnen bij Milan (0-2). De Oude Dame hield ook al tien keer de nul, inclusief in hun laatste zes wedstrijden.

Van de drie nog ongeslagen teams in Europa lijkt Juventus de grootste kans te hebben om het seizoen zonder nederlaag af te sluiten. Net als Liverpool heeft Juve een tegenstander die het hele seizoen zal blijven vechten voor de titel, in dit geval Napoli. De Oude Dame heeft het bovendien al eens gedaan, in het seizoen 2011-12. En Juve is meestal op z’n best in de tweede helft van het seizoen. Al kan de focus op de Champions League altijd roet in het eten gooien.