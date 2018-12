Iedereen kijkt naar Ronaldo en dus ontpopt oude vos Mandzukic zich tot opmerkelijke superheld bij Juventus

Juventus domineert dit seizoen opnieuw in de Serie A. De Oude Dame telt na zeventien speeldagen 49 punten. Napoli volgt al op acht punten, van de rest is al lang geen sprake meer. Cristiano Ronaldo houdt Juve dus op een topniveau, maar veel krediet gaat toch naar Mario Mandzukic.

Juventus is opnieuw bezig om geschiedenis te schrijven. De Bianconeri zijn op zoek naar hun achtste titel op rij. Ongezien in Italië en Europa. De troepen van coach Max Allegri lieten er tot nu toe geen gras over groeien en wonnen zestien van hun zeventien competitiewedstrijden. Enkel Genoa kon eind oktober verrassend een punt rapen in Turijn (1-1).

De Oude Dame had het voordeel dat het vier van de vijf toppers thuis kon spelen, maar het won ze wel allemaal: 2-0 tegen Lazio, 3-1 tegen Napoli, 1-0 tegen Inter, 1-0 tegen Roma en 0-2 tegen Milan. Vier keer werd er dus ook de nul gehouden. Ronaldo scoorde dit seizoen al elf keer voor zijn nieuwe club, maar slechts één doelpunt daarvan scoorde hij in een topper (tegen Milan).

De grote verschilmaker op dat vlak is namelijk niet Ronaldo en ook niet Paulo Dybala, wel Mario Mandzukic. De Kroaat bleef aan boord deze zomer terwijl Gonzalo Higuain naar Milan werd gestuurd. Ronaldo werd aanvankelijk als diepe spits geposteerd, maar Mandzukic nam die rol van nummer 9 snel over met Ronaldo op de linkerflank. En die combinatie werpt zijn vruchten af.

Mandzukic scoorde tegen Roma zijn achtste doelpunt van het seizoen met een rake kopbal, waar hij intussen toch wel een patent op heeft.

GOAL | Mario Mandžukic zet Juventus al vroeg op voorsprong tegen AS Roma!



#JuveRoma pic.twitter.com/kgEvzxraS1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 22 december 2018

Topmatchen

De 32-jarige Kroaat doet nu al beter dan de voorbije twee seizoenen, toen hij respectievelijk vijf en zeven keer scoorde in de Serie A. In zijn eerste seizoen bij Juve deed Mandzukic tien keer de netten trillen. Belangrijker is echter dat hij altijd scoorde in topwedstrijden. De spits scoorde dit seizoen namelijk tegen Lazio, Napoli (2), Milan, Inter en Roma. Goed voor zes van zijn acht goals tot nu toe dus.

En dat komt dan na een zomer waarin hij met Kroatië de finale van het WK haalde. Tijdens de wereldbeker scoorde hij drie doelpunten. In de achtste finale tegen Denemarken, in de halve finale tegen Engeland en in de verloren finale tegen Frankrijk. ‘Super Mario’ is dus nog lang niet toe aan stoppen, integendeel...

Mario Mandzukic's goals since the start of the 2018 World Cup:



vs Denmark (Ro16) ??

vs England (SF) ??

vs France (F) ??

vs Lazio ??

vs Parma ??

vs Napoli ????

vs Milan ??

vs SPAL ??

vs Valencia ??

vs Inter ??

vs Roma ??



Big game player! https://t.co/e4Ev0BSxqm pic.twitter.com/Anskk9ZqjE — WhoScored.com (@WhoScored) 23 december 2018

Juventus 1-0 Roma



Death. Taxes. Far post cross, Mandzukic finish. — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 22 december 2018

In the last 8 months, Mario Mandzukic has scored against Real Madrid (2), Napoli (2), Inter, Milan, Roma, Lazio, a key winner v Valencia, a World Cup second round, semi final and final. The best big-game player in the world. Never fails to show up when it matters #JUVROM — Carlo Garganese (@carlogarganese) 22 december 2018