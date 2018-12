Fans Club Brugge schenken ex-speler Lior Refaelov fantastisch eerbetoon bij terugkeer naar Jan Breydelstadion

Voor Lior Refaelov is 23 december 2018 een dag om niet snel te vergeten. De Israëliër, die van 2011 tot deze zomer actief was bij Club Brugge, keerde met Antwerp voor het eerst terug naar het Jan Breydelstadion. Refaelov werd uitgebreid in de bloemetjes gezet: hij ontving voor de wedstrijd een portret en kreeg in de achtste minuut (naar het rugnummer dat hij bij Club Brugge droeg, nvdr.) een staande ovatie.

Refaelov won met Club Brugge de landstitel in de seizoenen 2015-2016 en 2017-2018. Hij schonk Club Brugge in 2015 ook de Beker van België door in de blessuretijd van de finale de winning goal te scoren tegen aartsrivaal Anderlecht (2-1).