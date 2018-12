Volgend jaar tot 30 euro extra pensioensparen

De fiscale maxima voor het pensioensparen zijn, na indexering, opgetrokken tot 980 euro of 1260 euro, naargelang de formule.

Elk jaar indexeert de federale overheidsdienst Financiën de zogenaamde fiscale grensbedragen. Dat zijn de bedragen die in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime, zoals bijvoorbeeld de belastingvrije som en de belastingvrijstelling voor kinderlast, maar ook het plafond voor pensioensparen of de terugbetaling van uitgaven voor de aankoop van dienstencheques.

Opgelet: de aangepaste bedragen slaan op de inkomsten van 2019, en zijn dus pas van toepassing bij de belastingaangifte in 2020.

Wat verandert er?

*Wie aan pensioensparen doet, kan volgend jaar tot 980 euro inleggen (in de formule met fiscale vrijstelling aan 30 procent) of tot 1.260 euro (met 25 procent vrijstelling). Dat is respectievelijk 20 en 30 euro meer dan de grensbedragen die dit jaar geldig waren.

• Ook de vrijstelling van roerende voorheffing op intresten die u krijgt op uw spaarboekje wordt opgetrokken van 960 euro (dit jaar) naar 980 euro (volgend jaar). De vrijstelling op uitbetaalde dividenden stijgt van 640 euro naar 800 euro. Die vrijstelling gebeurt niet automatisch; u moet die zelf aanvragen via uw belastingaangifte.

• In januari wordt de laatste fase van de taxshift van kracht, waardoor uw nettoloon omhoog gaat. Die verhoging is verbonden met een aangepaste belastingvrije som. Tot nog toe hing die af van de hoogte van uw inkomen, maar voor de inkomens van 2019 geldt een uniforme belastingvrije som van 8.860 euro (vorig jaar was dat 7.430 euro). De bijkomende belastingvrije som voor een kind ten laste stijgt van 1.580 naar 1.610 euro.

• Het plafond voor de indiening van forfaitaire beroepskosten (met vrijstelling aan 30 procent) stijgt van 4.720 naar 4.810 euro. Het grensbedrag voor ‘onbelast bijverdienen’ gaat omhoog tot 6.250 euro (dit jaar was dat 6.130 euro).

U vindt een volledig overzicht van alle wijzigingen op de fiscale website Taxworld, dat is een publicatie van Wolters Kluwer.