Britse veiligheidsminister waarschuwt: Al Qaida wil aanslagen met vliegtuigen plegen in Europa

Terreurorganisatie Al Qaida is door de teloorgang van ISIS aan het heropleven. Dat zegt de Britse minister van Veiligheid, Ben Wallace, in een interview met The Sunday Times. Hij waarschuwt dat de organisatie nieuwe aanslagen plant in Europa met passagiersvliegtuigen. Ook luchthavens behoren tot de doelwitten.

De terreurorganisatie, opgericht door Osama Bin Laden en verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september in New York, heeft een tweede adem gevonden sinds de teloorgang van ISIS. “Al-Qaida leeft weer op en ze hebben zich opnieuw georganiseerd. Ze richten hun blik in de richting van Europa en ze hebben nieuwe methodes ontwikkeld. Het doel is nog steeds naar meer luchtaanvallen”, aldus Ben Wallace aan The Sunday Times. “Al Qaida zat rustig in een hoekje te wachten terwijl ISIS de leidende terroristische organisatie werd. Maar weg zijn ze niet gegaan. Ze zijn blijven bestaan en hebben heel hun organisatie gereorganiseerd. We zien Al Qaida weer verschijnen op plaatsen waarvan we dachten dat ze al lang inactief waren.”

Hun doelwit zou opnieuw Europa zijn en de terroristische organisatie zou het gemunt hebben op passagiersvliegtuigen en luchthavens. Sinds de aanslagen van 11 september zijn de veiligheidsmaatregelen op luchthavens wereldwijd draconisch verstrengd, maar dat houdt hen niet tegen waarschuwt de minister. “Maar ze hebben andere manieren ontdekt om bommen op de vliegtuigen te krijgen. Als het niet via de gewone manier lukt, proberen ze gebruik te maken van achterpoortjes.” Wat die achterpoortjes zijn specificeert hij niet. “In 2019 moeten we heel alert zijn tegenover al-Qaida. Hun ambitie ten aanzien van de luchtvaart is reëel”, klinkt het nog.

Nog volgens Wallace hebben de Britse veiligheidsdiensten bijna 28 miljoen euro uitgegeven aan een onderzoeksprogramma om passagiersvliegtuigen te beschermen tegen nieuwe types explosieven.