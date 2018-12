Voor Ben Van Dyck, hoofdverzorger in Planckendael was het een jaar om snel te vergeten: “Geef mij maar een grote pot Tipp-Ex om 2018 weg te vegen”

Mechelen -

Het jaar was nog zo mooi begonnen in Planckendael. Kerstdag 2017 was baby-olifant Suki al geboren. Op 13 januari werd Kai-Mook mama van Tun Kai, Phyo Phyo zette op 11 april Tarzen op de wereld. De baby- boom lokte heel wat bezoekers, maar het geluk duurde niet lang. “Als team zijn we er uiteindelijk sterker uitgekomen”, zegt hoofdverzorger Ben Van Dyck (49).