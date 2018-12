SPELERSBEOORDELING. Negen gebuisden bij zwak Antwerp, vier uitblinkers bij Club Brugge

Club Brugge maakte gehakt van Antwerp in het eigen Jan Breydelstadion. The Great Old speelde een dramatisch zwakke partij en kreeg een 5-1 pandoering om de oren. Het mag dan ook niet verbazen dat er heel wat gebuisden rondlopen, enkel Faris Haroun kon zijn hoofd boven water houden. Bij Club Brugge was het dan weer uitblinkers tellen, vier spelers worden beloond met een knappe 8.