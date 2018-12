Vrienden van verongelukte Jella (22) zamelen geld in voor vzw Rondpunt: “Ze had mooiste glimlach die ik ooit zag” Video: VRT

Londerzeel - Het nieuws kwam enkele maanden hard aan bij familie en vrienden. Op 7 september overleed namelijk de 22-jarige Jella Lauwens bij een zwaar verkeersongeval op de E17. Ze speelde voetbal bij eersteklasser Svelta Melsele en was bijzonder graag gezien. Vandaar dat haar vrienden en familie kort na haar overlijden al besloten om een actie op te zetten voor De Warmste Week. “Ze had de mooiste glimlach die ik ooit heb gezien”, klonk het bij Janneke, haar beste vriendin.

Jella for Life, zo heet hun actie in het kader van De Warmste Week. Ze deden het initiatief uit de doeken bij Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier. “We hebben voor vzw Rondpunt fietslichtjes verkocht, om in het teken van verkeersveiligheid te blijven”, verklaarde Janneke. “En daarnaast hebben we ook chocoladedruppels verkocht, aangezien Jella daar verzot op was.”

Daar bleef het bovendien niet bij. Dankzij Nicky Evrard, de keepster van de Red Flames, konden ze tevens een veiling organiseren met onder meer de shirts van de nationale vrouwenploeg, Hans Vanaken en spelers van AA Gent. Een opbrengst van maar liefst 14.908 euro was het resultaat. “Ze stond altijd klaar voor ons. Je kon je met Jella amuseren, maar ook je hart bij haar luchten. We hebben een fantastische vriendin gehad.”