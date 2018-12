Gevallen Duitse sterjournalist die fantast bleek, zou ook donaties voor Syrische weeskinderen gestolen hebben

Het Duitse blad Der Spiegel denkt eraan om een strafklacht in te dienen tegen reporter Claus Relotius wegens het verduisteren van geld. De journalist zou immers niet enkel verhalen hebben verzonnen, maar zich mogelijk ook verrijkt hebben met donaties voor Syrische weeskinderen.

Deze week raakte al bekend dat Relotius jarenlang artikels verzonnen zou hebben, maar mogelijk heeft hij nog meer op zijn kerfstok. Der Spiegel meldde zondag dat de redactie berichten van lezers heeft ontvangen die stellen dat Relotius via zijn private e-mailadres gevraagd had om te doneren voor Syrische weeskinderen in Turkije.

Relotius zou zijn lezers gevraagd hebben om het geld op zijn persoonlijke bankrekening over te maken. Volgens Der Spiegel is nog niet duidelijk of en hoeveel geld hij heeft ontvangen en waar dat geld beland zou zijn. Het tijdschrift is wel zinnens om een strafrechtelijke klacht in te dienen en alle beschikbare informatie over te maken aan het gerecht.

De mogelijke verduistering vloeit voort uit een verhaal dat Relotius publiceerde over twee Syrische kinderen, Ahmed en Alin, die gevlucht waren naar Turkije. Der Spiegel erkende deze week dat het verhaal deels verzonnen is. Over de jaren heen zou de reporter zijn lezers in veertien artikels op het verkeerde been hebben gezet. De onthullingen joegen een schokgolf door het Duitse medialandschap.

Der Spiegel heeft Relotius aan de deur gezet. In een reactie betreurde de journalist zijn daden en toonde zich beschaamd. Op de onthullingen over mogelijke verduistering heeft hij nog niet gereageerd.