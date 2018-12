Kies uw favoriete sportmoment van 2018: België - Japan versus Koen Naert

Vaarwel 2018, vaarwel strafste Belgische sportjaar ooit. Onder het motto ‘Moeilijk gaat ook’ selecteerde onze redactie twaalf sportmomenten die het tot 29 december telkens in een onderling duel tegen mekaar opnemen. U beslist wie doorstoot naar de grote finale en wat nu precies het strafste moment was. Zaterdag haalde België - Brazilië het ruimschoots van de bronzen medaille van Victor Campenaerts. Vandaag: België - Japan op het WK voetbal versus de Europese titel op de marathon van Koen Naert. Stemmen kan onderaan het artikel tot 20u vanavond.

MOMENT 1. WK voetbal, België-Japan 3-2: De kop van Jan

Hey, dit gaat om het sportmoment, niet om de strafste sportprestatie. Welaan, wat maakte in het sportjaar 2018 de meeste emoties los? De grootste volksvreugde? Wat verbond meer dan 11 miljoen Belgen als nooit tevoren? Wat zorgde op de Brusselse Grote Markt voor een historische explosie van tricolore trots? Met de grootste bewondering voor de prestatie van Koen Naert, maar toch geen Europees kampioenschap marathon? Wel de bronzen medaille van het WK voetbal in Rusland. Toch?

En waar hadden wij al die euforie aan te danken? Aan een lucky goal van hier tot in Tokio. Weet u nog: Rostov, 2 juli 2018, België-Japan. In de 68ste minuut stond het nog 0-2, Belgium in big trouble. Maar in de 69ste minuut was daar Jan. Jan Vertonghen uit Temse sloeg zomaar vanop 10 meter – scherp links voor doel – zijn hoofd tegen een hoge, verwaaide bal: “Je weet maar nooit dat het een voorzet lijkt…”

Maar tot verwondering van de hele wereld – Jan voorop – belandde die bal zomaar over de verbaasde Kawashima in doel. 1-2. De Duivels onder stoom: goed vijf minuten later was er het hoofd van Fellaini (die wist het wél) en dan in de 90ste minuut die weergaloze counter afgerond door Chadli. 3-2, Belgium als bij wonder toch naar de kwartfinales, waarin de Brazilianen werden opzijgezet. Heel ons land op zijn kop, dagenlang. Historie en hysterie tegelijk, ook toen het uiteindelijk ‘maar’ brons werd. Apotheose in Brussel op 15 juli – Charles Michel was toen nog de premier van een vrolijk land. Tous ensemble!

Zeg nu zelf: was die bal van Vertonghen er niet zomaar ingewaaid, de Duivels waren tegen het perfect georganiseerde Japan nooit meer teruggekeerd. En dan lagen onze jongens er al uit in de 1/8ste finales. En dan stond het land bol van de nationale treurnis en niet van de nationale trots. De kop van Jan: dat is toch hét sportmoment van 2018? En dat duurde geen 2 uren 9 minuten en 52 seconden voor 42 kilometer. 1,35 seconde voor 10 meter was voldoende voor een “Tous ensemble” als nooit tevoren.

De keuze van voetbalredacteur Frank Buyse

MOMENT 2. Europees kampioenschap marathon: Echt pure topsport

Voor de verdediging van Europees Kampioen Marathon Koen Naert roep ik een derde persoon in. Iemand met autoriteit op sportvlak. Zegt Patrick Lefevere, de meest succesvolle Belgische wielermanager ooit, over zijn gouwgenoot: “Ik heb geweldig veel respect voor de atleet en hoe hij daar met overmacht won. Hij is bescheiden, naar buiten toe dan toch. Maar in zijn binnenste wist hij heel goed waarmee hij bezig was. Wetende: Ik kan het wel, maar ik zal het niet zeggen, en het eerst doen.”

De zakelijke, nuchtere en helderkijkende Lefevere over Koen Naert, de Europese Kampioen Marathon. Met vooral de hoofdletter M die gewicht in de schaal moet werpen. Bestaat er, buiten misschien zwemmen, een andere sporttak waar het menselijk lichaam centraler staat? Lopen, hardlopen: me and my body. Geen fiets, geen bal, geen ongelijke leggers, geen stick. Niets, maar dan ook niets als hulpmiddel. De mens en zijn lichaam, en dat dan over een al even iconische afstand van 42,195 kiliometer. Iconisch, omdat u het als sportliefhebber zonder twijfel ook wel kent: dat heroïsche verhaal van de man die vanuit Marathon naar Athene liep, de overwinning meldde en doodviel.

Ik heb het genoegen met mijn leeftijd al iets meer data en herinneringen in mijn geheugen te hebben gestockeerd. Koen Naert, de man die me terugbracht naar 1971, toen ene Karel Lismont ook Europees goud haalde op de Marathon. Lismont, één van de tenoren uit die gouden generatie met Roelants, Puttemans, Schots, De Beck…

Naert zorgde op het EK in Berlijn voor de derde gouden Belgische medaille in de atletiek. Thiam en de broers Borlée-annex-Sacoor haalden het andere blinkende metaal binnen. Atletiek, pure topsport.

En och, dat Naert uitgerekend door de Vlaamse sportinstanties werd afgeserveerd wegens geen geloof meer in de man, dat Naert zich moest laten financieren door de Waalse sportfederatie, dat Naert als verpleger werkt in het brandwondencentrum en ondanks zijn verlof toch meeging helpen na de terroristische aanslag op Zaventem, dat moet u niet mee in rekening nemen. Maar ’t is wel goed dat u het weet.

De keuze van algemeen chef sport Guy Fransen