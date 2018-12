Buurman betrapt onhandige dief die betaalautomaat laat vallen in wassalon

Tremelo - Twee mannen zijn zaterdag vrijgelaten nadat een van hen de avond ervoor betrapt werd tijdens een diefstal in een wassalon in Tremelo. De verdachte trok de aandacht van een buurman toen hij de betaalautomaat liet vallen op een vuilnisbak.

Wassalon Lavanderia aan de Schrieksebaan in Tremelo was zaterdag tot in de late namiddag gesloten, nadat een dief de avond ervoor had geprobeerd de betaalautomaat te stelen. Met een koevoet of schroevendraaier trok de onhandige kerel vrijdag omstreeks 22.15 uur de automaat van de muur, maar liet vervolgens het apparaat op een vuilnisbak vallen.

Te zwaar

“We hoorden plots een bonk”, zegt de vader van de bovenbuur. “Mijn zoon ging kijken en zag de uitgebroken automaat op de grond liggen. Buiten stond de dief aan de deur. Vermoedelijk wilde hij zijn wagen gaan halen omdat de automaat te zwaar was om ver te dragen. Toen hij mijn zoon opmerkte, is hij naar de overkant van de straat gelopen, waar twee andere mannen stonden. Samen zijn ze toen te voet naar parking Vinneweg gelopen.”

Daar pakte de politie even later twee verdachten op. De derde kon ontkomen. “Het gaat over mannen van respectievelijk 49 en 55 jaar, beiden uit Heist-op-den-Berg”, zegt persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Na ondervraging heeft de onderzoeksrechter hen vrijgelaten. Een van de mannen bekende de feiten, de tweede zegt niets met de poging tot diefstal te maken te hebben. Verder onderzoek moet klaarheid scheppen.”

Zak met geld

In het voertuig van de verdachten zou de politie een zak met cash geld hebben aangetroffen. Waar dat vandaan komt, is niet bekend.

Op het moment van de feiten was er in het aanpalende café Bowling Flintstones een feest aan de gang. In restaurant Villa Romana aan de overkant van de straat zaten verschillende mensen te tafelen.

“Heel wat mensen hebben direct of indirect de poging tot diefstal gezien”, zegt uitbaatster Petra Van Calster van Lavanderia. “Je moet toch maar het lef hebben om een diefstal te plegen, wetende dat er nog heel wat beweging is in de buurt.”

Haar man was zaterdag in de weer met de herstelling van de betaalautomaat.