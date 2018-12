Het mooiste kerstcadeau gaat dit jaar ongetwijfeld naar Francky Vanbrabant. Een jaar nadat zijn dochter Louise ontvoerd werd, kan hij haar eindelijk weer in de armen sluiten, gewoon, thuis, op de bank.

We wensen elkaar allerhande goeds toe in deze tijd van het jaar, maar de wens van Desselgemnaar Francky Vanbrabant is na een hels jaar uitgekomen. Kerstmis viert hij vanavond weer met zijn dochter Louise ...