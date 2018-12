Doelpunt van de week? Met deze subtiele lob deed Siebe Schrijvers de topper op slot

Club Brugge was vanmiddag een klasse sterker dan stamnummer 1, Royal Antwerp FC. Als er één iemand de titel ‘Royal’ verdiende, dan wel Siebe Schrijvers. De Brugse middenvelder pakte kort voor de rust uit met een subtiele lob.

Wat Schrijvers kort voor de pauze uit zijn sloffen toverde, getuigde van een buitengewoon overzicht en balgevoel. Schrijvers dook gepast op in de rug van Jelle Van Damme om een al even heerlijke diepe bal van Wesley met heel veel gevoel over Sinan Bolat te lobben. Buitenspel? Helemaal niet! Geluk? Evenmin! Schrijvers wist perfect wat hij moest doen om Bolat te kloppen. Maar tussen het weten en het doen… De lichaamstaal van zowel Van Damme als Bolat zegt voldoende. Dit was de mooiste treffer van de afgelopen speeldag en haalt straks zonder twijfel het jaaroverzicht van het lopende seizoen.

Opvallend: Schrijvers scoorde enkele jaren geleden in dienst van Waasland-Beveren een haast vergelijkbaar doelpunt op het veld van Oostende. Ook toen reageerde hij gevat op een diepe bal die hij met een subtiele boog over de doelman stuurde. Voor de fans van Waasland-Beveren was deze treffer goed voor de titel van ‘Doelpunt van het Jaar’.