Drie moeders die hun zoon verloren, blijven strijden tegen zelfdoding: “Hét woord nam hij nooit in de mond. Misschien had ik dat moeten doen”

Deinze -

Per drie Vlaamse overlijdens jonger dan 35, is er gemiddeld één iemand die beslist zelf uit het leven te stappen. In het geval van Greet, Doris en Benedicte is dat drie op drie: door zelfdoding verloren de drie stadsgenotes ze elk een zoon, in een tijdspanne van amper twee jaar. In de Warmste Week strijden ze samen voor meer openheid en minder taboe.