Ondanks een schitterend rapport belooft het geen zorgeloze vakantie te worden voor Maxime Bottin (17) uit Sint-Truiden. De leerling van het vijfde jaar TSO kreeg immers te horen dat hij helemaal niet in die richting mag zitten.

Twee jaar geleden schakelde Maxime in het vierde jaar met Kerstmis over van een technische naar een beroepsrichting. Zo startte hij vorig schooljaar in 5 BSO, waar hij een A-attest behaalde. Maar omdat ...