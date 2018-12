Nederlandse voetballer zorgt voor hét interview van het jaar: “Ik ben helemaal klaar met dat tyfusvoetbal”

In de Nederlandse Eredivisie verloor PEC Zwolle vrijdag met 2-0 van VVV Venlo. Een nieuwe opdoffer voor de ploeg die een moeilijk seizoen kent en op een degradatieplaats staat. Verdediger Bram Van Polen baalde duidelijk als een stekker en liet dat duidelijk blijk toen hij na de partij geïnterviewd werd. De 33-jarige rechtsachter, al tien jaar in dienst bij PEC, hield geen blad voor de mond. “Ik ben blij dat het winterstop is. Ik ben wel even klaar met dat tyfusvoetbal op dit moment. Het was weer een kutweek. Het is een kutseizoen, een kut 2018.”