Artsen sluiten zich aan bij protestgolf in Soedan

Het Afrikaanse Soedan kampt met zware sociale onrust. Al dagen wordt er in het land betoogd tegen de verhoging van de brood- en brandstofprijzen en zondag kondigde een belangrijke artsenvereniging aan dat ze uit solidariteit met de protestbeweging voor onbepaalde tijd in staking gaat.

De protesten tegen het economische beleid van het regime van president Omar al-Bashir barstten woensdag los in het oosten van het land. Aanleiding was de verhoging van de brood- en brandstofprijzen. Sindsdien breidde het protest uit naar andere delen van het land. De veiligheidsdiensten proberen het protest hardhandig de kop in te drukken.

Volgens de onafhankelijke artsenvereniging CSCD hebben haar leden al verscheidene doden en gewonden met schotwonden gezien in de ziekenhuizen. CSCD gaat vanaf maandag in staking uit solidariteit met de demonstranten. De artsen zullen enkel nog noodgevallen behandelen, met prioriteit voor slachtoffers van de repressie.

Oppositieleider Sadiq al-Mahdi, die na een jaar ballingschap sinds woensdag opnieuw in het land is, stelt dat al meer dan twintig mensen het leven lieten in het protest. Volgens de autoriteiten ligt de dodentol veel lager.

Al-Mahdi was de laatste democratisch verkozen leider van Soedan. In 1989 werd hij aan de dijk gezet door al-Bashir, die door het Internationaal Straftribunaal beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in de westelijke provincie Darfoer.

De Soedanese economie verkeert in een zware crisis. Door de torenhoge inflatie is de kostprijs van sommige goederen bijna verdubbeld. De waarde van de nationale munt blijft maar dalen en in verscheidene steden worden voedseltekorten gemeld.