Te koop: de exclusieve Ferrari van Koning Alberts stiefmoeder. Voor 10 miljoen is hij van u

Minstens een kleine 10 miljoen euro. Zo veel hoopt het ­vermaarde veilinghuis Sotheby’s op te halen voor een ­exclusieve Ferrari van Lilian Baels, de stiefmoeder zaliger van koning Albert II. De metaalgrijze auto werd zestig jaar ­geleden speciaal voor haar gebouwd.

Koning Leopold III, de ­vader van Boudewijn en ­Albert, was een echte liefhebber van luxe- en sport­auto’s. Zijn tweede vrouw ­Lilian Baels (1916-2002) deelde zijn passie voor ­Ferrari’s en heeft minstens drie exemplaren gehad. Het is een daarvan, de 250 GT Coupe Speciale, die vrijdag 18 januari te koop wordt aangeboden bij Sotheby’s.

De prinses kwam in 1957 in het bezit van de gepersonaliseerde wagen. Het was een cadeautje van de oprichter en grote baas van het Italiaanse automerk, Enzo Ferrari. Dat zat zo. Enkele jaren voordien had bandenmaker Pirelli ­onverwachts aangekondigd dat het geen banden meer wilde leveren voor het raceteam van Ferrari, dat vooral in de Formule 1 succesvol werd. Aangezien de renstal afhing van sponsoren was de terugtrekking een ramp. Baels sprak daarop haar contacten aan bij de Belgische bandenfabrikant Englebert.

Omdat ze hem uit de nood had geholpen, wilde Enzo Ferrari de prinses bedanken. De 250 GT Coupe die ze in 1957 bestelde, kreeg een bijzondere uitvoering door ontwerper Battista ‘Pinin’ Farina. Het interieur werd ­bekleed met beige leder. En de spatborden aan de buitenkant werden uitgerust met verchroomde lamellen­openingen.

Chirurg moest hem niet

Lilian Baels reed bijna tien jaar rond met de unieke auto, maar na de aanschaf van een Ferrari 330 GTC schonk ze hem weg aan de Amerikaanse chirurg Ernest De Bakey. Die weigerde het geschenk in eerste instantie, maar Baels liet de 250 GT Coupe alsnog verschepen naar Detroit. De specialist zou zijn geschenk binnen het jaar verkopen. Sindsdien kende de Ferrari verschillende eigenaars. Op een korte terugkeer naar ­België na – een autohandelaar in Francorchamps gaf hem een tweede jeugd – bleef hij in Amerika.

Sotheby’s verwacht dat de wagen voor 11 à 13 miljoen dollar (9,7 à 11,4 miljoen euro) onder de hamer gaat. ­Geïnteresseerd? U kunt meebieden via de telefoon of live de veiling bijwonen in het Amerikaanse Arizona.