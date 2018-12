Onze reporter was 24 uur (bijna) solidair met Linde Merckpoel

Nog geen drie uur stilte, en daar ontsnapt het eerste woord. Per ongeluk. Automatisch. En veelzeggend. Dat eerste woord was “sorry”, en het toont meteen waarom de uitdaging van Linde Merckpoel zo ­ongelooflijk moeilijk was. Het lijkt simpel, zo’n paar dagen zwijgen. Maar zelfs 24 uur niet spreken maakte van ­onze reporter Kim ­Clemens een onbeleefd, gefrustreerd en irritant mens. Zwijgen is niet goud, het is hoop en al zilver. Of doe maar plaatmetaal.