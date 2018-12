Hoe feesten als je eigenlijk in rouw bent? Goedele leerde het met vallen en opstaan

F*ck de feestdagen. Als je je lief of je kind of je broer of je moeder bent verloren, en de feesten van opgeklopte vreugde worden momenten van verdriet en ongemak, dan mag je dat zeggen. Goedele Van Kerschaever (38) begeleidt rouwenden door het donkere eindejaar. “Omdat ik hetzelfde heb gevoeld. Ik verloor de man met wie ik ging trouwen. En daar lag ik met Nieuwjaar, om één minuut over middernacht, huilend in mijn bed.”