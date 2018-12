Aardbeving treft koninkrijk Tonga

Een aardbeving met een sterkte van 6,4 heeft maandag het koninkrijk Tonga in de Stille Oceaan getroffen. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich ongeveer 84 kilometer ten noorden van hoofdstad Nuku’alofa op een diepte van ongeveer 100 kilometer, zegt USGS, de seismische dienst van de VS.

Van mogelijke slachtoffers of schade op het eiland zijn er voorlopig geen berichten. Het tsunami-alarmcentrum voor de Stille Oceaan, PTWC, zegt op zijn website dat er geen “verwoestende tsunami in de Stille Oceaan” te verwachten valt.

Zaterdag nog kwamen in Indonesië zeker 222 personen om het leven door een tsunami. Oorzaak van de tsunami was een vulkaanuitbarsting in de Straat Soenda, de zeestraat tussen de eilanden Sumatra en Java. De uitbarsting veroorzaakte een aardverschuiving op de zeebodem.

Tonga ligt op de Pacifische ‘Ring van Vuur’, de geologisch actiefste zone van de aarde. De eilandengroep in de Stille Oceaan, die bestaat uit 177 eilanden, telt ongeveer 100.000 inwoners en ligt circa 2.000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland.