De negatieve titels zijn op: wij weten ook niet meer hoe we dit onthutsend slechte Anderlecht moeten beschrijven

Het wordt echt onbeschrijfelijk. In dit desastreuze seizoen beschreven we het zwalpende Anderlecht al op alle mogelijke manieren, maar hier zijn geen woorden meer voor. Paars-wit zit na het 3-1-verlies in Moeskroen aan een beschamende 1 op 15 – de slechtste reeks in 55 jaar – en is de top zes gewoon niet meer waard. “Shame on you” scandeerden de fans. En terecht.