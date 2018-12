Zoektocht naar nieuwe coach wordt steeds moeizamer voor Anderlecht, Michael Verschueren blijft kalm

Er is geen enkele garantie dat Anderlecht dit seizoen Play-off 1 zal spelen. Paars-wit ging ook met interim-coach Karim Belhocine pijnlijk af tegen Moeskroen (3-1) en viel net niet uit de top zes. Daarvoor kon het alleen maar Zulte Waregem bedanken dat Charleroi versloeg.

Maar deze week is er nog een midweekwedstrijd. Woensdag kunnen Gent (tegen Genk) en Charleroi (tegen Standard) over Anderlecht wippen en de Brusselaars - die donderdag pas W-Beveren ontvangen - zwaar onder druk zetten. Nooit eerder viel Anderlecht zo laat op het seizoen nog uit de top zes.

Ondertussen gaat de moeizame zoektocht naar een coach verder. Alleen staan er weinig topcoaches te springen om na zoveel wanprestaties én 1 op 15 in de competitie naar het Astridpark te komen. De Nederlanders Frank de Boer en Peter Bosz mogen alvast geschrapt worden. Zij werden voorgesteld als nieuwe coaches van respectievelijk Atlanta in de VS en Leverküsen in Duitsland.

Anderlecht hoopt nog steeds om Philippe Cocu te overtuigen, maar ondertussen wordt ook getrokken aan Kasper Hjulmand van Nordsjaelland. Al zou de Deense club wel 1 miljoen euro vragen om de laatste zes maanden van diens contract af te kopen. Michael Verschueren blijft kalm: “Wellicht stellen we onze coach pas begin januari voor.”

“Op kerstfeestjes zullen we wel vervelende vragen krijgen”

Aanvoerder Najar, Didillon en Elias Cobbaut gingen na de match even met de razende fans praten. “Ik begrijp ze en heb naar hen geluisterd”, aldus Cobbaut, die zijn eerste basisplaats kreeg na zijn enkelblessure. “We moeten ons echt eens afvragen of we er wel voor willen gaan, want na een tegengoal durven we gewoon niet meer te voetballen. Natuurlijk is er tijdens de rust gepraat en sommige jongens – ik ga niet zeggen wie – stonden op, maar het is gewoon klote. Donderdag tegen Waasland-Beveren moeten we nu echt winnen. Stel je maar de kerstfeestjes voor als je uit zo’n negatieve reeks komt. Al die vervelende vragen… Laat maar.”