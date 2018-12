COMMENTAAR. “We weten dat er op de Bosuil maar één doel is: binnen de vijf jaar de landstitel grijpen. Het gaat ook gebeuren”

De titel. Stiekem hadden er hier en daar wel wat Antwerpenaars van gedroomd, ook in de bestuurskamer. Over RC Genk bestaan nog altijd twijfels of het dit seizoen de ganse tijd dat hoge niveau gaat aanhouden. Club Brugge overtuigde niet altijd. Standard was te wisselvallig. AA Gent te grijs. Dat dit Anderlecht dit seizoen geen kampioen zal worden, weten we intussen ook al weken. Dus, er werd wel wat gehoopt.