Ondanks professionele zoektocht: nog geen spoor van vermiste Kevin (30) op Corsica

Kuurne - Het is ondertussen twee maanden geleden dat Kevin Vanneste spoorloos verdween op Corsica. Afgelopen week trok een team naar het eiland om de jongeman te zoeken.

Van zondag 16 tot donderdag 20 december trok een delegatie hulpverleners naar Corsica. Ze gingen er op zoek naar de Kevin Vanneste (30) uit Kuurne. De jongeman verdween twee maanden geleden tijdens een vakantie op het eiland.

Rudy Devos leidde het team dat op zoek ging. “Dankzij de omvangrijke medewerking en de logistieke steun van de plaatselijke bevolking hebben we een tijdlijn kunnen reconstrueren van de activiteiten van Kevin tijdens zijn verblijf op het eiland”, zegt hij. “Vanaf zijn vertrek in Charleroi, zijn aankomst in Figari, zijn bezoek aan de stad Bonifacio en omgeving tot zijn aankomst in Bastia, waar voorlopig elk spoor eindigt. We hebben verschillende sleutelmomenten in kaart kunnen brengen, die ons hopelijk zullen toelaten om ook het verdere verloop na zijn bezoek aan Bastia te reconstrueren. Gezien hij vastberaden was om een trektocht over de GR-20 te doen, hebben we ook de stad Calvi en het dorpje Calenzana bezocht, waar de GR-20 start. We hebben er opsporingsberichten verspreid en we zijn op zoek gegaan naar aanknopingspunten.”

Alle verzamelde informatie werd overgemaakt aan de Gendarmerie Nationale op Corsica. “Dat een tweede reis naar Corsica noodzakelijk zal zijn, staat nu al vast. Daarom is alle financiële hulp nog steeds meer dan welkom.” Wie de expeditie wil steunen, kan storten op rekening BE87 9733 5758 6894 op naam van de vzw SOS DHUNCHE 2015 met de vermelding ‘Zoek Kevin’.

