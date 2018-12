CLUBNIEUWS. Arsenal scout goudhaantje van Anderlecht, STVV-speler in beeld bij Genk en Kaminski lonkt naar Gent

Nog één midweekspeeldag en dan begint de winterstop, maar traditioneel belooft die ook in 2019 erg druk te worden met de wintertransferperiode. Nu al gonst het van de geruchten: Arsenal scout één van de vele goudhaantjes bij Anderlecht, Genk heeft dan weer een speler van de buren uit Sint-Truiden in het oog en KVK-doelman Kaminski mlonkt dan weer naar AA Gent. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Arsenal scout Saelemaekers

Op Moeskroen geven ze altijd een scoutingslijst vrij. De meest opvallende aanwezige was een scout van het Engelse Arsenal. Die kwam vooral voor Alexis Saelemaekers, maar veel punten scoorde die niet. De rechtsback werd defensief vaak voorbij gesneld en liet alleen op offensief vlak wat positieve zaken zien.

Saelemaekers werd eerder dit seizoen ook al gescout door Lyon.(jug, svc)

STVV. De Norre op weg naar Genk?

RC Genk dreigt spelers te verliezen in ­januari, maar wil zich ook versterken. Zo is Casper De Norre, de 21-jarige linksback van Sint-Truiden, in beeld. Hij is jong, Belgische en past in het profiel. Zeker omdat de Genkenaars niet erg tevreden zijn van één van hun huidige linksachters: Bojan Nastic.

TV-Limburg confronteerde De Norre gisteren met het nieuws. “Mijn makelaar is daarmee bezig”, reageerde de Belgische belofteninternational. “Of ik in januari nog voor STVV speel? Ik sluit niets uit, maar ik heb nog een contract en zolang ik hier ben, zal ik mijn uiterste best doen.”(jug)

KV KORTRIJK. Kaminksi lonkt met zesde clean sheet naar AA Gent

Thomas Kaminski hield voor de zesde keer de nul bij KV Kortrijk. Veel hoefde hij daar niet voor te doen. De Truiense afwerking was echt wel ondermaats. Statistieken hebben daar lak aan, het was de zesde clean sheet en dat staat altijd netjes op een cv. Dat de toekomst van Kaminski na Nieuwjaar nog in Kortrijk ligt, lijkt niet helemaal zeker. Net als vorige zomer staat Kaminski niet afkerig tegenover een transfer, meer zelfs hij hoopt er op en dat kon hij zaterdag niet onder stoelen of banken steken. Vooral AA Gent lijkt weer een piste nu Kalinic daar vertrokken is. “Ik weet niet of er iets zal gebeuren. Ik kan nu nog niks zeggen, maar er is nog wat tijd.” (kv, rco)

WAASLAND-BEVEREN. Ludiek voor de derby, iets minder tijdens en na

De derby van het Waasland begon zaterdag nog in een ludieke sfeer. Supporters van Lokeren hadden bij hun rivaal een speelgoedkeukentje geleverd, vergezeld van een spandoek “Keuken bestellen, even naar Waasland-Beveren bellen.”

In het stadion werd het ’s avonds evenwel grimmiger. Tijdens de wedstrijd diende de brandweer een flink vuur te doven in het vak van Lokeren. Na het laatste fluitsignaal werden er weer eens stoeltjes vernield. Een heethoofd kroop zelfs over het hek, maar maakte kennis met de matrakken van de plots opgedaagde politiemacht. “Ik begrijp de teleurstelling van de supporters, maar dit kan eigenlijk niet”, zei gelegenheidsaanvoerder Steve De Ridder.(kvu)