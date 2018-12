Terwijl Europa snakt naar zijn winterslaap, schakelt Engeland een versnelling hoger: het doldwaze programma van de Premier League

In Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje is de winterstop nu al begonnen. In Italië gaan ze nog een weekje door en in ons land wordt er woensdag en donderdag nog gevoetbald. Terwijl heel Europa zich voorbereidt op een welverdiende rustperiode, schakelen ze in de Premier League een versnelling hoger. Boxing Day, de traditionele speeldag op tweede kerstdag, luidt zoals gewoonlijk de drukste periode van het seizoen in. Maar leidt dat niet tot veel meer overbelasting en blessures? En wat met de aangekondigde invoering van een winterstop in Engeland?

Vier competitiewedstrijden en een match in de FA Cup op drie weken tijd. Dat is de agenda voor de meeste Premier League-clubs tijdens de feestdagen. Terwijl het gros van de Europese clubs na alle feestdissen de zon opzoekt voor een stagen, moeten de Engelse ploegen vol aan de bak. Voor Tottenham, Manchester City en Chelsea komt daar nog een halve finale in de League Cup bij. Terwijl de twee Londense clubs elkaar bekampen, treffen The Citizens toernooirevelatie Burton. Niet het skatemerk, wel derdeklasser Burton Albion.

Zes matchen op drie weken tijd, dat kruipt in de benen. De voorbije jaren weerklonken er dan ook veel stemmen om toch een winterstop in te voeren. Het belangrijkste argument: de tegenvallende prestaties van de Engelse nationale ploeg op grote toernooien in de zomer. Volgens critici waren die te wijten aan de fysiek te belastende seizoenen in Engeland, daar de meeste internationals in eigen land spelen. Bovendien bleek in 2013 uit een studie van de UEFA dat spelers uit de Premier League vier keer meer kans hadden op een blessure in het slot van het seizoen. Maar een winterstop invoeren bleek lang moeilijk in te plannen, met de FA Cup én de League Cup die naast de reguliere competitie worden afgehaspeld. Daarnaast zijn er steevast Engelse clubs die lang meespelen in de Europese competities. Druk, druk, druk.

LEES OOK.Er zijn nog drie ongeslagen teams in Europa, maar wie schaart zich in het rijtje der ‘Invincibles’?

Martin Glenn, directeur van de FA. Foto: REUTERS

In juni van dit jaar kwam er dan toch witte rook. Met ingang van het seizoen 2019-2020 komt er een winterstop, meldde de Engelse bond FA fier. Nu ja, in februari zullen clubs 10 dagen lang niet moeten voetballen na een reeks kunstmatige ingrepen. De 5e ronde van de FA Cup wordt naar een midweek geduwd, de replays worden geschrapt en er zal een speeldag van de Premier League over twee weekends gespreid worden. Kort samengevat: er zal wel degelijk elk weekend voetbal zijn, alleen niet voor elke club. Martin Glenn, directeur van de FA, vond het baanbrekend. “Engelse spelers zullen beter uitgerust zijn voor het EK in 2020 en hopelijk zien we een voortdurende verbetering in de Champions League-prestaties door Engelse clubs.”

Boxing Day

De drukke kerst- en nieuwjaarsperiode blijft dus overeind. Want: interessant voor de televisiezenders en dus weinig draagvlak voor een aanpassing. De term Boxing Day – in onze contreien simpelweg tweede kerstdag genoemd – gaat terug tot jaren 1830. Rond de oorsprong van de naam doen verschillende theorieën de ronde, de meest voorkomende is dat het een afgeleide is van ‘Christmas box’, een kerstcadeau dat werkgevers traditioneel op de eerste werkdag na Kerstmis aan hun werknemers gaven.

Het was oorspronkelijk dus geen hoogmis voor de voetbalfans, maar daar kwam op het einde van de 19e eeuw verandering in. Sheffield FC en Hallam FC, twee amateurploegen, zouden de eer hebben om de allereerste wedstrijd op 26 december te hebben afgehaspeld. De eerste officiële competitiewedstrijd op Boxing Day kwam er in 1888. Preston North End klopte Derby County met 2-0, sindsdien won het fenomeen alleen maar aan belang en populariteit.

(lees verder onder de video)

Opmerkelijk is dat er tot halfweg de 20e eeuw gevoetbald werd op eerste kerstdag. Na een vroeg kerstdiner trokken de fans hun handschoenen en mutsen aan om de kou te trotseren en hun favoriete voetbalploeg aan te moedigen. Pas in de jaren ‘50 kwam er een mentaliteitswijziging. De laatste matchen op Kerstmis werden gespeeld in het seizoen 1957/1958, nadien nam Boxing Day de hoofdrol over.

Om de voetbalfans een beetje te ontzien, streeft de FA ernaar om de reisafstanden voor bezoekende supporters zo laag mogelijk te houden. Traditiegetrouw wordt er in de Premier League ook op nieuwjaarsdag gevoetbald. Ploegen die uit spelen op Boxing Day, spelen op 1 januari sowieso thuis. Kwestie van alles een beetje eerlijke te verdelen.

Veel afwezige Belgen

Of we woensdag veel Belgen in actie zullen zien, is nog maar de vraag. Steven Defour staat al enkele weken aan de kant, net als Vincent Kompany. Die zou wel op de terugweg zijn, maar het is niet duidelijk of hij 100% raakt voor de match tegen Leicester City. Wel terug fit is Kevin De Bruyne, die in de nederlaag tegen Crystal Palace wel scoorde bij zijn invalbeurt. Bij The Eagles is er nog altijd geen spoor van Christian Benteke. De aanvaller staat al sinds half september aan de kant met een aanslepende knieblessure. Daarnaast zullen Mousa Dembélé en Jan Vertonghen dit kalenderjaar niet meer in actie komen bij Tottenham, waar Toby Alderweireld steevast in de basis staat.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

Denis Odoi is een vaste waarde bij Fulham. Foto: AFP

Wie mag er deze woensdag dan wel in de basis verwacht worden? Denis Odoi heeft zijn plaats bij rode lantaarn Fulham afgedwongen, zijn ploeg neemt het op tegen Wolverhampton. Daar zit Leander Dendoncker tegenwoordig wel standaard op de bank, maar hij viel nog maar één keer in in competitieverband. Verder mag Christian Kabasele proberen om Eden Hazard aan banden te leggen. Bij Man City is het niet ondenkbaar dat Guardiola De Bruyne aan de aftrap brengt na de verrassende nederlaag tegen Palace. Marouane Fellaini is fit, het is maar de vraag of hij een kans krijgt in de basis van Manchester United onder interim-coach Solskjaer. Romelu Lukaku kreeg enkele dagen vrij en zal pas volgend weekend weer beschikbaar zijn. Bij Huddersfield hopen Isaac Mbenza en Laurent Depoitre dat ze een kans krijgen. Doelman Simon Mignolet zal zoals gewoonlijk vanaf de bank mogen toekijken.

- Het programma -

*Premier League

26 december:

Fulham - Wolverhampton

Burnley - Everton

Crystal Palace - Cardiff City

Leicester - Manchester City

Liverpool - Newcastle

Manchester Utd - Huddersfield

Tottenham - Bournemouth

Brighton - Arsenal

Watford - Chelsea

27 december

Southampton - West Ham

29 december

Brighton - Everton

Fulham - Huddersfield

Leicester- Cardiff

Tottenham - Wolverhampton

Watford - Newcastle

Liverpool - Arsenal

30 december

Crystal Palace - Chelsea

Burnley - West Ham

Southampton - Manchester City

Manchester Utd - Bournemouth

1 januari

Everton - Leicester

Arsenal - Fulham

Cardiff - Tottenham

2 januari

Bournemouth - Watford

Chelsea - Southampton

Huddersfield - Burnley

West Ham - Brighton

Wolverhampton - Crystal Palace

Newcastle - Manchester Utd

Manchester City - Liverpool

12 januari

West Ham - Arsenal

Brighton - Liverpool

Burnley - Fulham

Cardiff - Huddersfield

Crystal Palace - Watford

Leicester - Southampton

Chelsea - Newcastle

13 januari

Everton - Bournemouth

Tottenham - Manchester Utd

Manchester City - Wolverhampton

*FA Cup

4 januari

Tranmere - Tottenham

5 januari

Alle andere matchen van de 1/32e finales, oftewel de derde ronde. Bekijk hier het volledige schema van de FA Cup.

*League Cup

8 januari

Manchester City - Burton

Tottenham - Chelsea