Verdachte dubbele kotmoord nu ook veroordeeld voor foltering van man die iets had met vrouw van zijn broer

Kortrijk -

Mohammed Musawi, die ook verdacht wordt van de dubbele kotmoord in Kortrijk, is maandag veroordeeld in een andere zaak, voor foltering en mensonterende behandeling. Hij kreeg twaalf maanden cel, waarvan drie effectief, en een boete. Ook zijn twee broers en een neef kregen straffen opgelegd. De vier hebben een andere Afghaanse man urenlang gefolterd omdat hij iets had met de vrouw van een van de broers.