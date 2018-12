Dronken bestuurder loopt in één uur tijd twee keer tegen de lamp, in dezelfde straat

Torhout - Een 54-jarige man uit het Waals-Brabantse Tubeke heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag wel heel erg bont gemaakt.

Rond 1.30 hield de politie de wagen van L.O. staande in de Oostendestraat in Torhout. De man legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren. Maar blijkbaar maakte dit weinig indruk op de man, want nog geen uur later werd hij - opnieuw in de Oostendestraat - betrapt met zijn wagen.

Hierdoor kreeg hij nog een tweede proces-verbaal wegens rijden zonder rijbewijs. Om te vermijden dat de man nog een derde keer achter het stuur zou kruipen, werd zijn wagen getakeld.