Manchester United herleeft na vertrek van Mourinho: “Zelfs de materiaalmannen vonden het niet leuk”

Manchester United speelde zaterdag bevrijd na het ontslag van coach José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer debuteerde met een klinkende 1-5-zege bij Cardiff. En bevrijd kan je letterlijk nemen want Wayne Rooney doet nu een boekje open over “de giftige sfeer” die op Old trafford heerste onder het bewind van de Portugees. Maar ook Sir Alex Ferguson blijkt (achter de schermen) mee voor de revival te hebben gezorgd.

Romelu Lukaku ontbrak om persoonlijke redenen tegen Cardiff, Marouane Fellaini viel drie minuten voor tijd in. In de stand is Manchester United nu zesde, op liefst negentien punten van leider Liverpool.

Dat United echt bevrijd is, zou best wel eens kunnen, als we Wayne Rooney mogen geloven. De voormalige spits deed immers een boekje open over Mourinho en de “giftige” sfeer op Old Trafford onder het bewind van de Portugees.

“De staff, de keukenvrouwen, de materiaalmannen: niemand genoot er nog van”, aldus Rooney. “Ole (Gunnar Solskjaer) is de juiste persoon die er meteen voor zorgt dat ze weer gelukkig zijn, dat weet ik.”

“Om een succesvolle voetbalclub te zijn, moet je gelukkig zijn. Dat weegt op de spelers. De relatie tussen een deel van de staff en de spelers was niet goed. Maar nu lachen de spelers weer.”

“Het is een goede zet van de club, en het zal fascinerend zijn om te zien hoe Ole het team zal laten spelen.”

Ferguson bepaalde mee de nieuwe technische staf

Dat Solskjaer de nieuwe sportieve baas is, is geen toeval. Volgens Engelse media kwam de Noorse ex-speler immers op voorspraak van Sir Alex Ferguson. De voormalige succescoach zou er ook voor hebben gezorgd dat zijn voormalige assistent Mike Phelan nu als T2 naast Solskjaer zit.

Grote baas Ed Woodward was naar verluidt wanhopig door de slechte resultaten en wendde zich daarom tot Ferguson. Sinds zijn pensioen in 2013 werden al drie coaches versleten met David Moyes, Louis van Gaal en nu dus José Mourinho. Het was Ferguson die hem overtuigde dat Solskjaer bereid zou zijn om een half jaar op huurbasis van zijn club Molde (tijdelijk) over te emen, terwijl Phelan overkwam van zijn Australische club Central Coast Mariners.

Ook Schmeichel wil zijn oude club helpen

Om opnieuw voor enige standvastigheid binnen de club te zorgen, zou United binnenkort ook van plan zijn een nieuwe functie in het bestuur te creëren: die van “director of football”. Die persoon zou dan verantwoordelijk zijn voor de transfers.

Clubicoon en voormalig doelman Peter Scheichel liet al meteen weten geïnteresseerd te zijn om zijn oude club in die functie te helpen. “Ik denk er echt aan om mij kandidaat te stellen”, vertelde de 55-jarige Schmeichel aan de BBC. “Zoals elke gewezen voetballer wil ik op een gegeven moment echt weer meedoen met het voetbal.”

“Wat echt belangrijk is, is om de Manchester United-cultuur terug te krijgen en de identiteit van de club terug te brengen. Ik zou graag zien die functie naar iemand gaat die er heeft gespeeld en zo een beetje Sir Alex Ferguson-mentaliteit terug kan brengen in de club. Momenteel ben ik zelf aan het overwegen of ik de kwaliteiten daarvoor heb. Als ik een antwoord heb op die vraag, dan zal ik mijn naam in de hoed steken. Ik zal hier in deze kerstperiode goed over nadenken en dan een beslissing nemen.”