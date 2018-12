Flore (21) overleed voor haar actie voor de Warmste Week af was, maar haar ouders en zus bleven sneeuwvlokjes haken

Flore kreeg enkele weken na haar 21ste verjaardag het verschrikkelijke nieuws dat ze aan acute leukemie leed. De dappere jonge vrouw wilde iets doen voor het goede doel en besloot 300 sneeuwvlokjes te haken die in de kerstboom konden worden gehangen. Tijdens haar tweede chemokuur begon ze ermee, maar ze overleed in januari 2018 voor ze haar doel had bereikt.