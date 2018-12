Anderlecht zal nog even moeten wachten op een nieuw stadion: “Neerpede als locatie is van de baan”

Michael Verschueren is nog maar even aan de slag als coördinator van het sportief departement van RSC Anderlecht, maar samen met Marc Coucke laat hij een nieuwe wind waaien door de club. Trainer Hein Vanhaezebrouck werd aan de deur gezet, Frank Arnesen werd binnengehaald als sportief directeur en momenteel is hij volop op zoek naar een nieuwe coach. Daarnaast moet hij ook de extrasportieve uitbouw van de club mee ondersteunen. Voorzitter Marc Coucke zag een stadion op Neerpede wel zitten, een piste die het vorige bestuur al bestudeerde. Maar Michael Verschueren laat nu verstaan dat dat geen optie meer is. “Burgemeester Eric Tomas was er als de kippen bij om dat plan te boycotten”, klinkt het bij Bruzz.

Anderlecht droomt al jaren van een nieuw stadion, maar dat zal nog niet voor meteen zijn. Het lang verhoopte Eurostadion lijkt definitief begraven te zijn en dus vestigde paars-wit – met voorzitter en eigenaar Marc Coucke voorop – zijn hoop onder andere op Neerpede, waar het naast zijn oefencomplex een nieuwe tempel wilde neerpoten. “Neerpede zou ideaal zijn”, verwoorde Coucke het eerder dit jaar nog in de reportagereeks Pano. Meteen kwam er tegenkanting vanuit de Brusselse politiek. “Onmogelijk”, reageerde burgemeester Tomas.

In een interview met het Brusselse nieuwsmedium Bruzz sprak Michael Verschueren de ambitie uit om “een basis te leggen om ooit in eigen stadion een Europese finale te spelen”. Of er dan nieuw stadion op Neerpede zou komen, werd hem vervolgens gevraagd. Het antwoord was duidelijk. “Neerpede als stadionlocatie is voor mij van de baan. Burgemeester Eric Tomas was er als de kippen bij om dat plan te boycotten. We moeten het natuurgebied respecteren. We zullen de vijver niet zomaar dichtgooien om er een stadion te zetten.”

Het zal dus nog even duren vooraleer Anderlecht effectief van een nieuw stadion mag dromen. Verschueren geeft aan dat de club zal kijken wat de beste optie is. Het huidige Constant Vanden Stockstadion alsnog uitbreiden of een andere locatie zoeken in het Brusselse. In afwachting van concrete plannen laat Coucke alvast de hoofdingang van het stadion verbouwen. Die moet meer grandeur gaan uitstralen.