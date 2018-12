Jef Brouwers: “Martinez Coach van het Jaar omdat hij inging tegen Nainggolan”

Radja Nainggolan had het al verkorven bij AS Roma en de Rode Duivels, nu brengt zijn extrasportief gedrag hem ook bij zijn nieuwe club Inter in de problemen. De Belgische middenvelder schaart zich bij recidivisten als Balotelli, Bendtner of Ousmane Dembélé. Hoe komt het dat zij niet leren uit hun fouten? “Mensen herhalen gedrag, ook slecht gedrag, tot ze er écht iets aan willen doen”, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers, die voor de Rode Duivels werkt.