N-VA heeft meeste volgers op Twitter

Brussel - Van de Vlaamse politieke partijen heeft N-VA de meeste volgers op Twitter, met name 54.580. CD&V komt met 35.426 volgers op de tweede plaats en Open Vld met 34.654 op de derde plaats. Groen heeft er 34.296 en de sp.a sluit de top vijf af met 29.959 volgers. Vlaams Belang heeft er 13.255 en PVDA sluit de rij af met 8.139 volgers. Dat blijkt uit cijfers van blogger Bruno Peeters, die op zijn website B.V.L.G. statistieken verzamelt over sociale media.

De evolutie van het aantal followers sinds 1 januari 2017 is volgens Peeters interessant. N-VA is over de ganse periode bovenaan te vinden. De aantallen volgers van de Twitter-accounts van CD&V, Open Vld en Groen zijn de laatste maanden naar elkaar toe geëvolueerd. Over de afgelopen twee jaar heeft CD&V wel een remonte ingezet. Op 1 januari 2017 stonden ze nog op de vijfde plaats, nu op de tweede plaats.

De maandelijkse evolutie toont eveneens enkele interessante inzichten. In het najaar van 2017 kenden zowel N-VA als CD&V een maandelijkse netto aangroei van volgers. Dat kan volgens Peeters te wijten zijn aan de publicitaire campagnes om het aantal volgers op te drijven.

In 2018 lijkt de maandelijkse groei van het aantal volgers stilgevallen te zijn. In juli 2018 is er voor alle accounts een netto afname. Twitter heeft toen een heleboel valse accounts verwijderd. In oktober 2018 was er opnieuw een sterkere toename van het aantal volgers van alle partijen, in november 2018 was de toename opnieuw een pak minder. “Of de regeringscrisis en de discussies rond het migratiepact de afgelopen weken impact hadden, is nog niet bekend. Dat weten we wellicht begin januari”, aldus Peeters.