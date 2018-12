Drinkwater wordt in 2019 iets duurder door indexaanpassing

Brussel - De factuur voor drinkwater stijgt licht in 2019 voor gezinnen in 180 gemeenten in Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Dat komt door de indexaanpassing die hun leverancier De Watergroep zal doorvoeren.

De vaste vergoeding voor drinkwater zal volgend jaar 53 euro blijven, net zoals in 2018. Het basistarief per kubieke meter wordt wel wat duurder, staat op de website van De Watergroep. Terwijl dat dit jaar nog 1,8876 euro was, zal het in 2019 1,8959 euro zijn. Het gaat om een indexaanpassing, verklaart woordvoerder Kathleen De Schepper.

De verhoging heeft betrekking op het drinkwatergedeelte van de waterfactuur. Die factuur bevat ook nog bijdragen voor afvoer en zuivering.

De Watergroep levert naar eigen zeggen drinkwater aan 3 miljoen klanten in 180 Vlaamse gemeenten, verspreid over Vlaams-Brabant, Limburg, West- en Oost-Vlaanderen.

Of er een prijsverhoging komt bij andere spelers is nog niet duidelijk. Zij hebben tot eind december de tijd om hun tarieven door te geven aan de WaterRegulator, die eventuele verhogingen moet goedkeuren. Begin 2019 berekent de regulator vervolgens een geschatte jaarfactuur, waarbij het gemiddelde wordt gebruikt van de verschillende tarieven die elke maatschappij hanteert.