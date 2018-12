Vernederend! Aanvaller van Aston Villa zet twee verdedigers in de wind met weergaloze dribbel

In de Engelse tweede klasse gaat traditieclub Leeds United aan de leiding na 23 speeldagen. Met Marcelo Bielsa aan het roer ontpopte Leeds zich tot best voetballende ploeg in het Championship. Zondagmiddag moest het op bezoek bij een andere traditieclub die in de tweede klasse is verzeild geraakt, Aston Villa. Bij de nieuwe werkgever van Lovre Kalinic loopt ook Yannick Bolasie rond, die dit seizoen gehuurd wordt van Everton. De Congolees liet zich in die partij opmerken met een wel heel fraaie dribbel. Hij werd in de hoek van het veld vastgezet door twee man, maar haalde zijn trukendoos boven. Met een onnavolgbare dribbel zette hij beide spelers in de wind.