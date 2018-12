Veurne - In Houtem, bij Veurne, is maandagmiddag een zware brand uitgebroken in een varkensstal. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Dikke zwarte rook stijgt op boven de varkensstal in de Jagersstraat in Houtem, bij Veurne. Luide explosies zijn te horen. De schade is groot, de stal met een tweehonderdtal varkens brandt bijna volledig uit.

Verschillende brandweerkorpsen zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden.