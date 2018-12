Junior Edmilson: “Ooit keer ik terug naar Standard”

Junior Edmilson was zaterdag op Sclessin en of we dat geweten hebben. Samen met Red Lion en wereldkampioen Victor Wegnez kwam de Braziliaanse Belg de aftrap geven. Herhaaldelijk werd Edmilsons naam er luidkeels gescandeerd door de Luikse aanhang. Junior Edmilson was zaterdag op Sclessin en of we dat geweten hebben. Samen met Red Lion en wereldkampioen Victor Wegnez kwam de Braziliaanse Belg de aftrap geven. Herhaaldelijk werd Edmilsons naam er luidkeels gescandeerd door de Luikse aanhang.

De 24-jarige buitenspeler maakte afgelopen zomer een veelbesproken transfer naar het Qatarese Al-Duhail. Hij heeft het er naar zijn zin, zo gaf hij zelf aan.

“Het gaat lekker in Qatar. Ik ben er nieuw, maar speel aardig. Het belangrijkste is dat ik er gelukkig ben. Het doet deugd om nog eens op Sclessin te zijn. Fijn om te zien dat Standard de match meteen in handen nam met, voor mij, de beste voorhoede van België.”

Het gerucht dat Edmilson een snelle terugkeer naar ons land (Anderlecht bijvoorbeeld) zou maken, wordt door alle partijen ontkend. “Een transfer naar België is voorlopig niet aan de orde. Standard de enige optie? Als ik op een dag naar Standard kan terugkeren, doe ik dat met plezier. Het is mijn club. Standard in mijn hart.”